Morreu João Gilberto, o autor da batida que deu o som à bossa nova

João Gilberto, o pai da bossa nova, morreu neste sábado, aos 88 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, avança O Globo. O artista estava isolado e sem dar concertos há anos.

Da obra de João Gilberto fazem parte Chega de Saudade (1959), O Amor, o Sorriso e a Flor (1960) e João Gilberto (1961), os três primeiros discos do músico, que começou a gravar os temas que seriam o dealbar do movimento bossa nova logo em 1958 e que incluíam Bim Bom e Chega de Saudade.

João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, nascido em Juazeiro, no estado brasileiro da Bahia, a 10 de Junho de 1931, foi para o Rio de Janeiro em 1951 para substituir um músico numa das muitas bandas que tentava conseguir um espaço no mercado fonográfico da época. As coisas não correram bem logo ao princípio e, após ter sido despedido do emprego na Assembleia Legislativa, por falta de assiduidade, e não conseguir reconhecimento nos primeiros trabalhos como músico, acabou por deixar a cidade..

Seis anos mais tarde, em 1957, regressaria ao Rio de Janeiro para se tornar num ícone não só da música brasileira como mundial, ao dar sentido e rosto ao movimento bossa nova em finais dos anos 1950. E ainda hoje é a canção Chega de Saudade, uma parceria de Tom Jobim com Vinicius de Moraes que, gravada primeiro por Elizeth Cardoso com João Gilberto ao violão e depois só por ele, já num disco a solo, simboliza o movimento. Porque foi na batida do violão de João Gilberto que residiu o segredo do novo género musical.

“O samba-canção já produzira muitas canções que antecipavam a bossa nova. Só faltava a batida revolucionária do João”, resumiu recentemente à BBC o jornalista e escritor Nelson Motta.

No ano passado, João Gilberto, em pleno 60.º aniversário do movimento bossa nova, foi obrigado a deixar o seu apartamento de sempre no Leblon, no Rio de Janeiro, por ter pagamentos em atraso nas rendas. Nos últimos anos, aos relatos públicos do seu crescente isolamento juntou-se à tentativa da filha, a cantora Bebel Gilberto, de o interditar judicialmente por considerar que não estava capaz de autonomia e gestão das suas finanças.