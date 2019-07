O caminho para a (in)felicidade segundo Todd Solondz

“Sabe que, quando eu ainda só tinha quatro filmes, começaram logo a fazer retrospectivas da minha obra!” E Todd Solondz (n. 1959), ao telefone de Nova Iorque, à beira de vir a Portugal acompanhar a retrospectiva que lhe é dedicada a partir de amanhã (sábado 6) pelo Curtas Vila do Conde, não parece minimamente preocupado com isso. “É claro que é simpático, e honroso, saber que as pessoas consideram a minha obra digna de retrospectivas. Mas não costumo aproveitar estas ocasiões para voltar a olhar para os meus filmes.”

