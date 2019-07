Música clássica: na rota dos festivais de Verão

O mês de Julho é pródigo em festivais de música clássica, alguns deles com várias décadas de existência e uma identidade própria no âmbito das linhas de programação. Só este sábado, 6 de Julho, têm início três festivais: o 41.º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, o 45.º Festival Estoril Lisboa e o 11.º Festival ao Largo, que proporciona uma série de concertos e espectáculos de bailado com entrada livre no largo do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.

