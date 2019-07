Seca numa barragem do Iraque desvendou um palácio com mais de 3 mil anos

Um palácio da Era do Bronze com pelo menos três mil e quatrocentos anos foi descoberto num reservatório de água no Curdistão, no Iraque, depois do nível médio da água ter descido devido a um período de seca prolongada na região.

A descoberta de parte das ruínas no reservatório de Mosul, nas margens do rio Tigre, foi feita já em 2010 e inspirou uma escavação arqueológica de colaboração entre uma equipa da Universidade alemã de Tübingen e outro grupo da Organização Arqueológica do Curdistão. No entanto, só em Outubro de 2018 foi possível iniciar as escavações devido às condições pouco favoráveis para a exploração do terreno.

O trabalho que foi levado a cabo pelas duas equipas e que foi divulgado no fim do mês de Junho pela própria universidade terá como objectivo melhorar a compreensão do Império Mittani, “um dos impérios menos documentados ​do Antigo Oriente”, refere a equipa curda-alemã num comunicado divulgado pela instituição de ensino. O império em questão dominou alguns territórios no nordeste da Síria, sudeste da Turquia, Irão e norte do Iraque, também denominado de Curdistão, entre os séculos XIV e XV.

Os investigadores acreditam que o palácio estaria originalmente pelo menos 15 metros acima do nível do rio que lhe é próximo, num terreno com alguma elevação. Depois da construção, uma parede de tijolos de barro foi adicionada à base para estabilizar toda a estrutura. Ivana Puljiz, uma arqueóloga do Instituto de Estudos Antigos da Universidade de Tübingen, descreve o palácio, agora conhecido como Kemune, como um edifício “cuidadosamente projectado com paredes de tijolos de barro que têm até dois metros de espessura”.

Foto Os vestígios de pinturas descobertos durante as escavações Universidade de Tübingen

A equipa encontrou também várias pinturas nas paredes em tons de vermelho e azul, o que julgam ser uma característica comum dos palácios daquela época, mas que até esta altura se encontrava pouco preservada.

“Esta descoberta arqueológica é uma das mais importantes da região nas últimas décadas. Kemune é apenas o segundo local da região onde as pinturas murais do período Mittani foram descobertas”, referiu um dos arqueólogos curdos no mesmo comunicado. Foram também encontradas cerca de dez estruturas de argila cobertas com escrita cuneiforme, um sistema de escrita tão antigo como os hieróglifos egípcios​, que foram fotografados e enviados para a Alemanha para serem traduzidos.

“A partir dos textos esperamos obter informações sobre a estrutura interna do império Mittani, sobre a sua organização económica e a relação da capital Mittani com os centros administrativos das regiões vizinhas”, referiu um dos arqueólogos à CNN, acrescentando que pouco depois destas escavações terem terminado o palácio ficou novamente submerso e não é claro, para já, quando será possível voltar ao local para mais investigações.

Já em 2016, uma equipa de arqueólogos da mesma universidade alemã — com alguns dos mesmos membros da equipa que agora descobriu o palácio — colocou a descoberto uma cidade da Idade do Bronze perto da cidade de Dohuk, no Norte do Iraque. As escavações feitas no local, a poucos quilómetros do território controlado pelo Daesh, mostram que na aldeia de Bassetki existia uma cidade com uma extensa rede de estradas, vários bairros residenciais, grandes casas e um “sumptuoso edifício”, que datam da Idade do Bronze, ou seja, que têm cerca de cinco mil anos.