O que são e a quem servem as tutorias?

O Apoio Tutorial Específico é uma resposta para os alunos que muitos podiam já ter dado como perdidos: estudantes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, que tenham dois ou mais “chumbos” ao longo dos seus percursos escolares. A medida aplica-se a alunos a partir dos 12 anos, que passaram a ter um acompanhamento de quatro horas semanais por um professor-tutor. A intenção anunciada pelo Governo quando introduziu a medida, há dois anos, foi a de, com um acompanhamento mais próximo a estes alunos, criar condições para melhorar seu o aproveitamento escolar.

