MP libertou pai que terá abusado sexualmente do filho numa praia de Tavira sem o apresentar a juiz

Situação foi reportada ao Tribunal de Família e Menores de Faro, que está a acompanhar o caso. A 3 de Junho, um homem de 42 anos terá abusado sexualmente do filho menor no areal da praia do Homem Nu, em Tavira, onde é permitido praticar nudismo. Os abusos terão sido gravados em vídeo por banhistas que chamaram as autoridades.