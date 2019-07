Escolas melhoraram na implementação de tutorias para alunos com insucesso escolar

As escolas conseguiram melhorar a forma como implementaram o Apoio Tutorial Específico, um programa destinado aos alunos com percursos marcados pelo insucesso escolar, no seu segundo ano de execução. Um relatório da Inspecção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), que se reporta ao acompanhamento que foi feito da medida no ano lectivo 2017/18, sublinha que os agrupamentos “aperfeiçoaram o seu trabalho”.

Continuar a ler