Azeredo Lopes arguido no caso de Tancos. “Absolutamente inexplicável”, reage

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi esta quinta-feira constituído arguido no âmbito do processo do furto das armas de Tancos pelo crime de denegação de justiça e prevaricação, ou seja, a suspeita de terá interferido no natural curso do processo de investigação, avançou a TVI e confirmou o próprio.

Azeredo Lopes anunciou esta sexta-feira, depois da notícia da TVI, que foi constituído arguido no processo sobre o furto de Tancos, considerando que esta condição, apesar de garantir mais direitos processuais, é “socialmente destruidora”.

“Comunico que fui ontem (quinta-feira) constituído arguido no processo relativo ao chamado ‘caso Tancos’. Esta condição, se é verdade que me garante mais direitos processuais, é absolutamente inexplicável tendo em conta os factos relativos ao meu envolvimento do processo, que foi apenas de tutela política”, refere Azeredo Lopes, em comunicado enviado à agência Lusa.

O ex-ministro da Defesa Nacional frisa que está “convicto” que vai ser “absolutamente ilibado de quaisquer responsabilidades neste processo”.

O ex-ministro foi presente ao juiz na qualidade de arguido não detido, refere a TVI.

Segundo o Observador, além da prestação de termo de identidade e residência, Azeredo Lopes ficou ainda com uma segunda medida de coação: proibição de contactos com o coronel Luís Vieira, ex-director da PJM, o major Vasco Brazão, ex-investigador da PJM e com diversos elementos da GNR de Albufeira que também estão envolvidos no caso de “achamento” das armas.

O 23.º arguido

Azeredo Lopes demitiu-se do cargo de ministro da Defesa a 12 de Outubro de 2018, depois de o então director da Polícia Judiciária Militar (PJM) ter garantido que o ex-governante tinha sido por ele informado sobre a encenação do aparecimento das armas. Algo que Azeredo sempre negou.

O ex-ministro será o 23.º arguido do caso de Tancos. Esta quinta-feira foi também constituído como arguido um técnico do laboratório cientifico da Polícia Judiciária Militar (PJM).

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de Junho de 2017, um dia depois do desaparecimento. Quatro meses depois, a PJM revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial em que foram detidos vários responsáveis, entre eles o agora ex-director da PJM Luís Vieira.