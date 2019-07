As décadas perdidas do PSD

Estaremos condenados a andar aos círculos? Se formos ao sítio do PSD na internet, sim. A primeira coisa que nos acontece é sair-nos um daqueles diálogos que atrapalham a leitura das páginas e que diz “Olá! Em que é que podemos ajudar?”, numa tentativa de nos fazer iniciar uma sessão no Messenger e ficarem com os nossos dados de Facebook. Quando o utilizador previdente clica na cruzinha para fechar o pseudo-diálogo pseudo-prestável, aparece um menu “pop-up” que diz (em inglês) “quer autorizar o Facebook a usar os seus dados enquanto visita psd.pt? isto ajudará o Facebook a fazer o seguimento da sua atividade”. É precisamente isso que não quero, pensamos, e clicamos no botão que diz “não autorizar”. Só que quando clicamos no botão que diz “não autorizar”, abre-se de novo o diálogo que diz “Olá! Em que é que podemos ajudar?”. Ajudem-me deixando-me fechar este diálogo pela segunda vez, rangemos entredentes. Mas aí somos de novo atirados para o alerta que nos pergunta “quer autorizar o Facebook a usar os seus dados…?”. Não, não quero autorizar! “Olá! Em que é que podemos ajudar?”. Nada! Fechamos o diálogo pela terceira vez. “Quer autorizar o Facebook a usar os seus dados…?”. E assim sucessivamente.

