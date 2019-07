Passos Coelho no jantar do movimento de reflexão da direita de Miguel Morgado

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho compareceu, esta sexta-feira, em Lisboa, no jantar do Movimento 5.7, lançado por Miguel Morgado, deputado do PSD e ex-adjunto do anterior chefe de Governo. A iniciativa é a primeira do género do movimento promovido por Miguel Morgado, que já assumiu poder vir a candidatar-se à sucessão de Rui Rio.

Além de Passos Coelho – que não quis prestar declarações aos jornalistas nem foi orador na iniciativa –, o jantar reuniu outras figuras da anterior direcção do PSD, como Sofia Galvão, ou do anterior executivo, como Pedro Lomba, que foi secretário de Estado Adjunto do ministro Miguel Poiares Maduro, e Francisco Almeida Leite, ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Dos três dirigentes nacionais do CDS que assumiram publicamente a adesão ao movimento só João Almeida, porta-voz do partido, compareceu no jantar. Mas estava Sebastião Bugalho, candidato do CDS por Lisboa. Segundo a organização, a iniciativa reuniu 135 pessoas, entre as quais estavam também personalidades como a escritora Helena Sacadura Cabral.

O Movimento 5.7 (uma alusão à data da criação da Aliança Democrática) foi criado em Março deste ano para “refundar a direita em novas bases e tendo em conta o país hoje”, nas palavras de Miguel Morgado. Fazem parte do movimento independentes como o historiador Rui Ramos e militantes de outros partidos, como o CDS, a Aliança e a Iniciativa Liberal. O fundador garantiu, no entanto, que o Movimento 5.7 não será um embrião de um novo partido e que a sua função é “ajudar os partidos das direitas que existem”.

Miguel Morgado, Rui Ramos e Pedro Lomba são os oradores do jantar.