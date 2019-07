Partidos à espera da acusação a Azeredo para medir estragos no Governo

Horas depois de, na madrugada desta sexta-feira, ter sido divulgado que o ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, foi constituído arguido no âmbito do processo do Ministério Público ao furto das armas de Tancos por denegação de justiça e prevaricação, os partidos são prudentes. Aguardam pela conclusão das averiguações judiciais e divulgação da acusação para retirarem consequências e, só então, medirem os estragos ao Governo.

