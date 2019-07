José Manuel Coelho condenado a três anos e meio de pena de prisão efectiva

José Manuel Coelho foi condenado a três anos e meio de prisão efectiva por quatro crimes de difamação agravada e dois crimes de desobediência. A sentença foi lida na tarde desta sexta-feira.

De acordo com a sentença, o arguido foi também condenado a pagar 28 mil euros em indemnizações. O tribunal determinou a efectividade da pena pelos antecedentes do arguido, com várias sentenças no âmbito da sua actividade política, por considerar que José Manuel Coelho tem propensão para este tipo de crimes contra a honra das pessoas e mostrou não acreditar na Justiça.

Ainda assim, o colectivo presidido pela juíza Teresa Sousa absolveu José Manuel Coelho da maior parte dos crimes de que estava acusado, tendo ainda absolvido neste processo o director do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Oliveira, e o presidente do PTP, Amândio Madaleno.

À saída do tribunal, José Manuel Coelho afirmou que iria recorrer da decisão, referindo o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Acrescentou ainda que ia pedir insolvência pessoal, por não poder pagar as indemnizações.

O dirigente do Partido Trabalhista Português (PTP) foi acusado difamação qualificada, injúria agravada e desobediência qualificada e este julgamento resulta da junção de 11 processos movidos por vários assistentes

De acordo com a informação recolhida pelo PÚBLICO, o dirigente do partido Trabalhista Português foi condenado por ter acusado uma procuradora do Ministério Público, Maria Gameiro, de ter construído uma habitação ilegal numa área protegida; por ter culpado um antigo dirigente do PSD, António Candelária, por desvio de dinheiro do partido e ter fugido para o Brasil; por ter referido que uma agente de execução, Maria João Marques, se apoderou de verbas dos clientes e estar envolvida num crime de homicídio e, por fim, por ter acusado um empresário madeirense, Martinho Gouveia, de ser testa de ferro de vários negócios ilícitos.

Os dois crimes de desobediência a que foi condenado estão relacionados com ordens judiciais que não cumpriu.

O julgamento de José Manuel Coelho, que foi adiado sucessivamente por diferentes razões, começou em 25 de Fevereiro. A leitura do acórdão esteve inicialmente agendada para 28 de Junho, mas só aconteceu nesta sexta-feira.

José Manuel Coelho já havia sido condenado anteriormente a um ano de pena de prisão efectiva, a cumprir aos fins-de-semana, pelo crime de difamação agravada. Esta decisão foi, mais tarde, revertida pelo Supremo Tribunal de justiça que se apoiou na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O Supremo optou pela absolvição por considerar que a linguagem utilizada era legítima dentro do debate político.

Este caso remetia a um episódio de 2011, num período pré-eleitoral, quando José Manuel Coelho respondeu ao Diário de Notícias da Madeira sobre o plágio de comunicados políticos do MRPP pelo Partido Trabalhista chamando “agentes da CIA” ao fundador do MRPP, Arnaldo de Matos, e ao advogado e antigo dirigente do partido Garcia Pereira. E acrescentava: Garcia Pereira era “um homem da CIA e maçónico, que instrui os processos que o Dr. Jardim põe aos democratas.”

À época, a defesa de José Manuel Coelho procurou desvalorizar a influência das declarações, escudando-se no facto de terem sido proferidas a um “jornal regional”, por uma personagem “conhecida publicamente com uma coreografia e encenação provocatórias próprias que ninguém levava à letra”.