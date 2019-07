Análise de Ana Sá Lopes, Helana Pereira, São José Almeida e Sónia Sapage à constituição do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes como arguido, no âmbito do caso do assalto aos paióis de Tancos.

