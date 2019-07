Simplex+ 2019: Governo lança renovação automática do cartão do cidadão e carta na hora

O Simplex+ de 2019 é apresentado esta sexta-feira pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, que antecipa algumas medidas ao PÚBLICO. Se até ao fim de 2019 será possível os cidadãos pedirem a pensão online, o próximo Simplex+ prevê que em 2021 saibam o valor da pensão no máximo de 60 dias. Para as empresas será criada uma plataforma de compensação de créditos. Mas haverá também medidas que resultam já dos projectos de inteligência artificial lançados em 2018, como o alerta de consulta para os centros de saúde e hospitais, bem como um guia de orientação ética no uso de sistemas de inteligência artificial pelos funcionários públicos. Até ao fim do ano abrem mais quatro lojas do cidadão em Lisboa, Pombal, Leiria e Meda.

Continuar a ler