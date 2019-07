“Geringonça” europeia

As recentes eleições para o Parlamento Europeu foram ganhas pelo PPE (centro-direita) com 178 deputados, obtendo os Socialistas 152 lugares e os Liberais 108. Seria de bom senso democrático que a UE fosse liderada por alguém nomeado pelo grupo maioritário.

Aproveitando um mau momento de saúde e de fraqueza política interna da chanceler alemã, os socialistas ibéricos, em aliança com o liberal Macron, tentaram reeditar na Europa as suas “geringonças” caseiras, propondo para presidente da Comissão Europeia o socialista Timmermans. Aparentemente, a chanceler Merkel cedeu... e os “geringonços” exultaram de alegria! Não ganharam as eleições mas iriam liderar a UE!

Mas a Europa não é (felizmente) a Península Ibérica. Os chefes de Governo dos países do grupo de Visegrado, com Órban à cabeça, ao qual se associou posteriormente Salvini, deram um murro na mesa e repuseram as regras democráticas. Duas grandes mulheres irão ocupar os lugares de maior relevância na estrutura da UE: Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia e a sra. Christine Lagarde à frente do BCE. (...)

Ezequiel Neves, Lisboa

Uma triste vitória

Soube há pouco que Pedro Silva Pereira é o novo vice-presidente do Parlamento Europeu. Triste vitória de alguém que nunca fez nada para além de ter sido ministro de José Sócrates e, mesmo como ministro, nada fez para além de sabermos que era um grande amigo de José Sócrates.

Como é possível que Pedro Silva Pereira, que concorreu às eleições europeias pelo PS sem que nenhum português tenha dado por isso, seja eleito para um cargo que só deveria ser ocupado por alguém com provas dadas em termos de competência e trabalho feito? Depois admiram-se que as pessoas melhor qualificadas em termos técnicos e científicos fujam da política a sete pés. (...)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Ainda o Coutinho

Manuel Carvalho (M.C.) escreveu em editorial recente, a propósito do Prédio Coutinho, que num Estado de direito as decisões dos órgãos democráticos, desde que sustentadas na lei, prevalecem sobre os interesses particulares, e que salvo a aceitação esporádica de providências cautelares os tribunais sempre sustentaram a decisão de demolir o prédio. É óbvio que a M.C. não interessa saber se as decisões dos tribunais são iníquas ou não, pois, como sabemos, nem tudo o que é legal é ético, justo ou decente. “Mais importante do que o cumprimento dos deveres legais é o cumprimento dos deveres éticos.” (Freitas do Amaral). João Miguel Tavares cunhou o termo “banalidade do legal” (PÚBLICO, 20.06.2019). Não podemos aceitar que a tirania do legal se instale entre nós. Num país livre e democrático, os direitos humanos, as liberdades cívicas e as instituições democráticas devem conviver nesta ordem hierárquica de valor.

Ronald Silley, Viana do Castelo