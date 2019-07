Despiste de autocarro da Carris faz cinco feridos na Rua da Prata em Lisboa

Um autocarro da Carris despistou-se na manhã desta sexta-feira na Rua da Prata, na baixa lisboeta, confirmou o PÚBLICO junto de fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS). O despiste ocorreu por volta das 7h20 e provocou cinco feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de São José.

Segundo a mesma fonte, o autocarro ter-se-á despistado e embatido depois numa montra. De acordo com a agência Lusa, que cita fonte do INEM, o autocarro embateu também num veículo de mercadorias. Não foi possível confirmar se os feridos são passageiros do autocarro ou peões que passavam na rua.

Por volta das 9h30 o trânsito já circulava de forma condicionada.