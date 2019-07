Em Cedofeita, as lojas vão sair à rua para dar “mais alegria a quem passa”

Animada, artística e decorada. É assim que vai estar a zona pedonal de Cedofeita neste sábado, 6 de Julho. Trata-se de mais uma edição da iniciativa “Lojas na rua”, que pretende atrair mais público e consumidores para o comércio que ali se situa. O momento não poderia ser mais oportuno já que a iniciativa coincide com a época das tradicionais promoções de Verão. Para além destas, as 57 lojas que aderiram ao programa prometem presentear os clientes com descontos extra e ofertas especiais.

O evento, dinamizado pela Câmara do Porto, parece agradar não só a quem vai comprar, mas também a quem tem negócios naquela zona pedonal que vai do cruzamento com a rua do Breiner até à praça de Carlos Alberto.

Jayendra Manilal é proprietário de uma loja de roupa para recém-nascidos pelo que o crescente movimento de turistas que se tem registado na cidade não lhe serve particularmente. É por isso que deposita as suas esperanças na programação de sábado para ver mais portuenses a entrar no estabelecimento. “Aqueles que vivem no Porto e que gastam produtos nossos é que deviam de vir.” Daí que só tenha elogios a tecer: “isto ajuda muito. Serve para divulgar as nossas lojas, os nossos artigos”.

A sinergia que se gerou entre os vendedores é um dos aspectos destacados por Maria João Martins, representante do espaço Me Allegro: “junta-nos de uma forma muito colaborativa e interessante, numa actividade que é de todos e para todos. Acaba por haver aqui uma ligação entre todas as lojas que também potencia as relações entre os espaços, quase como se fossemos um shopping ao ar livre”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de o ponto alto da actividade durar apenas um dia, quem pela rua de Cedofeita tem passado já pode contemplar o colorido proporcionado pelo vinis e pelas milhares de fitas em néon que foram colocadas nos edifícios que ladeiam a rua. “Logo no primeiro dia em que as tivemos, se ficássemos cinco minutos a olhar, víamos toda a gente a tocar, a tentar perceber o que é que era e a tirar fotografias, muitas fotografias. Dá mais alegria a quem passa”, diz Maria João

As “fitas”, como são coloquialmente chamadas, são o elemento principal da instalação artística de Madalena Martins, que as prefere chamar “luzes elásticas”. O ponto de partida para o projecto da artista foram “focos de luz” constantes que deveriam incidir sobre cada loja, de maneira a destacá-las. A matéria escolhida para materializar esta ideia foram cinco mil metros de “elásticos florescentes”, fabricados pela Fábrica de Tecidos Invicta, o que faz do “Lojas na rua” um projecto “totalmente criado e fabricado na cidade, para a cidade”. Como se pode ler na página de Facebook de Madalena, “com o movimento provocado pelo vento, o céu fica riscado e dá corpo à ilusão”. Depois de dia 6, as “luzes elásticas” apagam-se, por isso, o melhor é não as deixar escapar.

Texto editado por Ana Fernandes