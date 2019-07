Ambientalistas comprovam que aviões fazem mais ruído à noite do que a lei permite

​A Associação ambientalista Zero, que está desde o final da tarde desta quinta-feira no jardim do Campo Grande a medir o ruído dos aviões, detectou “incumprimentos no último período nocturno”.

O equipamento foi instalado pelas 17h de quinta-feira e desde essa hora que está o monitorizar o ruído na zona. Através destas medições verificaram que o valor limite previsto na legislação – 65 decibéis (dB) durante o período diurno e 55 dB durante o período nocturno – foi ultrapassado, tendo sido registado um valor de 66,5 dB.

Segundo Carla Graça, vice-presidente da associação, apesar de a legislação prever que não ocorra nenhum ruído durante a noite, foi criado um regime de excepção em 2004 que permite neste período um máximo de 91 movimentos (descolagens e aterragens) semanais e 26 movimentos diários. A Zero registou, durante a noite, um total de 28 movimentos.

A campanha “Décibeis a mais, inferno nos céus” pretende “alertar e sensibilizar para o ruído dos aviões e o seu impacto na cidade de Lisboa, numa altura em que o Governo português pretende ampliar de uma forma muito significativa a capacidade do Aeroporto Humberto Delgado”, explica a associação num comunicado de imprensa.

Texto editado por Ana Fernandes