Há mais uma praia naturista em Portugal: é a do Malhão

Portugal passa a ter uma nona praia oficial naturista a partir do dia 7 de Julho. O início da utilização oficial da zona Norte da Praia do Malhão como praia naturista serve também para assinalar a celebração do Dia Mundial do Naturismo (com uma sessão simbólica agendada para as 11h).

A deliberação foi tomada por unanimidade na sessão da Assembleia Municipal de Odemira realizada no dia 30 de Abril de 2019, em resultado de um pedido da Federação Portuguesa de Naturismo.

A praia do Malhão junta-se desta forma a uma lista onde figuram nove praias, segundo a Federação Portuguesa de Naturismo. A primeira a ser considerada foi a praia da Bela Vista, em Almada, a 21 de Fevereiro de 1995.

O concelho de Odemira passa a contar com três espaços oficiais para a prática naturista. Além da zona norte da praia do Malhão, são também oficiais a zona sul da praia dos Alteirinhos (desde 2008), bem como o Estabelecimento de Alojamento Local Samonatura, localizado na freguesia de São Luís (desde 2010).

A aprovação da zona norte da praia do Malhão como praia naturista, onde a prática de naturismo é há muito tolerada, “vem diversificar a oferta turística, com claros benefícios para a região, dada a promoção turística daí advinda, que capta mais visitantes com este perfil e motivação para o concelho”, refere o município em comunicado.