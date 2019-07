Um festival de metal com Slipknot, Arch Enemy, Trivium e… Toy

A edição de 2019 do VOA - Heavy Rock Festival arrancou com o público rendido à actuação dos cabeças de cartaz Slipknot, de regresso a Portugal com nova imagem e novo álbum, We Are Not Your Kind, num Altice Arena que serviu de recurso após mudança forçada do Estádio do Restelo — onde se ia realizar —, por motivos de segurança, depois de uma viga que sustentava o palco ceder.

Esta noite de quinta-feira foi marcada por um encontro inusitado entre artistas de pólos opostos. Em Setembro do ano passado, Matt Heafy, vocalista-guitarrista dos norte-americanos Trivium, foi desafiado por um fã português a fazer uma versão do tema Coração não tem idade, do cantor popular Toy. O músico respondeu ao desafio num vídeo que se tornou viral. O cantor português respondeu mais tarde na mesma moeda e, no programa Confessions, da rádio Mega Hits, arriscou numa versão de Until the world goes cold, dos Trivium. Aproveitando o regresso dos norte-americanos a Portugal, encontraram-se em palco para um momento que vai ficar para a posteridade, em noite em que também tocaram os suecos Arch Enemy, Thormenthor, While She Sleeps e Rasgo.

O festival continua esta sexta-feira com o último concerto em Portugal dos Slayer, Lamb of God, Gojira, Moonspell, Cane Hill e WAKO.