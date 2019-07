Lei de Bases da Habitação foi aprovada

Primeiro votou-se na generalidade o texto de substituição apresentado pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, relativo aos Projectos de Lei de Base de habitação que havia sido apresentado por PS, PCP e BE. Depois, votou-se a assunção pelo plenário das votações indiciárias realizadas na especialidade. Três votações, sempre com o mesmo resultado: votos contra do PSD e do CDS-PP, e votos favoráveis de restantes bancadas e deputados. A Assembleia da República aprovou a lei de Bases da Habitação, e no fim da votação houve palmas à esquerda.

Mas, como quis notar Helena Roseta, a deputada independente eleita pelas listas do PS e responsável pela iniciativa legislativa que culminou neste documento, a Lei de Bases da Habitação que foi aprovada “não é património de nenhum partido”, e foi resultado de muito trabalho, audiências, votações. “Votámos 304 votações para este articulado, e em 26% deles, alguns em questões estruturais, houve aprovação por unanimidade. Esta lei de bases é um caderno de encargos para o futuro. Não vai dar casa a ninguém, mas dá direitos a todos”, enumerou a arquitecta.

Tal como Helena Roseta, também Paula Santos, do PCP, e Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, deixaram uma declaração de voto oral no final dos trabalhos. Paula Santos referiu-se ao “dia especial” que permitiu surgir a primeira Lei de Bases da Habitação do país onde se tenta responder aos problemas que existem, definindo o primado do Estado na garantia do direito à habitação e as dotações orçamentais necessárias. “Podíamos ter ido mais longe, mas continuaremos cá a lutar e a intervir, para que o Estado saia reforçado no conjunto de instrumentos que falta regular”, afirmou a deputada comunista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Maria Manuel Rola também se referiu ao momento histórico que permitiu redigir uma “lei de bases de esquerda”, onde estão definidos conceitos básicos como aqueles que definem que “politica de solos e fiscais passam a estar subordinadas ao interesse geral”. “Dizer que uma casa tem de ser habitada deixa de ser senso comum e passa a ter força de lei. Fomos longe e definimos formas de intervenção, faltou dar-lhe o nome certo, o serviço nacional de habitação, mas lá chegaremos”, anunciou.

No final da declaração de Helena Roseta, o vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, quis sublinhar “a humildade pessoal da deputada”, que optou por não referiu o que a aprovação daquela Lei de Bases significava para si, e desejou-lhe as “maiores felicidades na continuação da sua actividade cívica”. Também Maria Manuel Rola terminou a declaração de voto com uma palavra para Helena Roseta, lembrando que é verdade que aquela lei não vai dar casa a ninguém, mas que permitirá chegar “a um futuro que ninguém ficara sem casa e isto é uma grande vitória”.