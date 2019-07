Patrice Lagisquet apresentado como novo seleccionador nacional

Sem surpresa, o francês Patrice Lagisquet foi apresentado nesta sexta-feira como novo seleccionador nacional de râguebi. O gaulês, de 56 anos, vai substituir Martim Aguiar, técnico que se despediu do comando do “XV português” com uma vitória na Alemanha, um triunfo que garantiu a Portugal o regresso ao Rugby Europe Championship em 2020.

A notícia foi inicialmente avançada pelo jornal francês Sud Ouest, a 13 de Junho, e confirmada pelo PÚBLICO na véspera de Portugal disputar o jogo mais importante do ano – o play-off de acesso ao Rugby Europe Championship, disputado em Frankfurt, na Alemanha. A confirmação chegou nesta sexta-feira, com a presença de Patrice Lagisquet na sede da Federação Portuguesa de Rugby, em Lisboa.

Ao lado de Carlos Amado da Silva, eleito em Abril e que repete a estratégia de 2015 quando, poucos meses antes de perder as eleições para a direcção da FPR, fez uma reformulação completa no comando das selecções de XV e de sevens. Nessa altura, o presidente federativo entregou ao francês Olivier Baragnon a liderança do XV e a António Aguiar os sevens.

Agora, a aposta num gaulês para o XV repete-se e nos sevens, apesar de ainda não ter sido oficialmente confirmado, o novo homem forte será Frederico Sousa, técnico que em Maio sagrou-se campeão nacional pela Agronomia e já tem estado na preparação da equipa que vai disputar a 13 e 14 de Julho o apuramento europeu para os Jogos Olímpico, em Colomiers, nos arredores de Toulouse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com um currículo importante como jogador – foi internacional francês por 46 vezes -, Lagisquet tem igualmente uma carreira sólida como treinador. Em 2006, após conquistar pelo segundo ano consecutivo o campeonato francês pelo Biarritz, o técnico de Arcachon foi considerado pelo Midi Olympique, um dos jornais de referência do râguebi gaulês, como o “melhor treinador de França”.

Após o sucesso em Biarritz, Lagisquet teve ainda uma passagem pela selecção francesa entre 2012 e 2015, onde era o técnico das linhas-atrasadas na equipa liderada por Philippe Saint-André.

Da nova estrutura técnica da selecção nacional de XV, vão ainda fazer parte o preparador físico Olivier Rieg, que até ao ano passado trabalhava com a federação da Roménia, e Durquéty Hervé, que terá ao seu cargo o treino dos avançados.