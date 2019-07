Nasri no Anderlecht a custo zero

O francês Samir Nasri foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Anderlecht para a temporada 2019/20, depois de ter terminado contrato com os ingleses do West Ham, anunciou o clube da Liga belga.

O antigo internacional francês assinou contrato por uma temporada, com outra de opção, com o clube que este ano vai ser orientado pelo antigo companheiro de equipa no Manchester City Vicent Company.

“Recebi muitas ofertas, mas foi com grande convicção que escolhi o Anderlecht. Quero ajudar o Vincent e o clube a atingirem os seus objectivos”, expressou o jogador francês, de 32 anos, em declarações ao sítio oficial do novo clube.

A carreira de Nasri ficou marcada por uma suspensão de seis meses depois de, em 2018, ter violado os regulamentos antidoping da UEFA.