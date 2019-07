Nakajima oficializado pelo FC Porto até 2024

Depois de ter garantido o avançado Zé Luís, ex-Spartak Moscovo, por quatro anos, o FC Porto recebeu novo reforço para o ataque, com o internacional japonês Shoya Nakajima a ser esta sexta-feira oficialmente apresentado pelos “dragões” até 2024.

Cumpridos os exames médicos, Nakajima consumou a transferência do Al-Duhail, do Qatar, por uma verba que ascende a 12,5 milhões de euros relativos a 40% do passe do extremo de 24 anos.

Nakajima destacou-se ao serviço do Portimonense, com 15 golos em 47 partidas, protagonizando uma transferência milionária para o Al-Duhail, do Qatar, no mês de Janeiro, com validade até 2023. O emblema do Golfo Pérsico mantém 60% dos direitos desportivos do futebolista.