Guido Pella respondeu à chamada do dever

A história repetiu-se para Guido Pella. Um ano depois de eliminar Marin Cilic, o argentino de 29 anos voltou a vencer o finalista derrotado da edição anterior do Torneio de Wimbledon, Kevin Anderson. E, pela primeira vez em 20 presenças em torneios do Grand Slam, Pella está nos oitavos-de-final, onde terá pela frente outro ex-finalista (2016), Milos Raonic.

A vitória de Pella, por 6-4, 6-3 e 7-6 (7/4), ficou marcada pelos dois derradeiros pontos, em que o argentino mostrou os seus reflexos na rede. “Estive sempre muito concentrado e com confiança. Agora tenho dois dias para recuperar a máquina e jogar videojogos. Dá-nos muitos reflexos e se não me acreditam, experimentem jogar ‘Call of Duty’”, afirmou Pella, que salvou oitos dos nove break-points que enfrentou.

Anderson (8.º) vai deixar o top-10, e Pella (26.º) vai encontrar um dos grandes servidores ainda sobreviventes nesta prova, Milos Raonic (17.º), que somou tantos ases, 13, como Reilly Opelka (63.º), mas não sofreu nenhum break, para vencer, por 7-6 (7/1), 6-2 e 6-1.

Novak Djokovic, um dos quatro sobreviventes do top-10 ainda em prova – juntamente com Rafael Nadal, Roger Federer e Kei Nishikori – cedeu o segundo set ao polaco de 22 anos, Hubert Hurkacz (48.º), mas foi claramente mais forte nos seguintes, para vencer, por 7-5, 6-7 (57/), 6-1 e 6-4.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos pares, João Sousa e o argentino Leonardo Mayer foram eliminados na segunda ronda pelos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin: 1-6, 7-5, 4-6 e 5-7. Neste sábado, no terceiro encontro do court 1, Sousa discute com Daniel Evans um lugar nos oitavos-de-final.

No torneio feminino, continua a “Gauffmania”. A revelação Cori Gauff, mereceu honras de court central para defrontar a eslovena Polona Hercog (60.ª), mas teve de recuperar de 2-5 e enfrentar dois match-points antes de vencer, por 3-6, 7-6 (9/7) e 7-5. Agora, a norte-americana de 15 anos terá pela frente a bem mais cotada Simona Halep (7.ª) que derrotou Victoria Azarenka (40.ª), por 6-3, 6-1.

Karolina Pliskova (3.ª) cedeu um set, mas ultrapassou Su-Wei Hsieh (29.ª), por 6-3, 2-6 e 6-4, e vai agora defrontar a igualmente checa Dayana Yastremska, de 19 anos e 35.ª no ranking – há um ano era 223.ª.