Final do CAN 1996: a primeira da África do Sul

A edição 2019 do Campeonato Africano das Nações de futebol entra esta sexta-feira na fase a eliminar, depois de, durante quase duas semanas, 24 equipas terem lutado nos estádios do Egipto pelas 16 vagas nos quartos-de-final. Esta 32.ª edição é a primeira a disputar-se no Verão (para não conflituar com as provas de clubes) e é a maior de sempre da competição, já com 52 anos de história. Um passado que muitas vezes se fez de muito mais do que apenas futebol. Foi o que aconteceu em 1996.

Na última década do século XX, a Nigéria era a grande potência futebolística do continente africano. Campeã em 1994, finalista vencida em 1990 e 1998, terceira em 1992, a selecção nigeriana era, por esta altura, crónica favorita do CAN e viria mesmo, nesse ano de 1996, a conquistar o título olímpico em Atlanta. Mas, meses antes, não participou na edição da prova africana, organizada pela África do Sul após a desistência do Quénia. Os sul-africanos faziam a sua primeira aparição na prova, depois de décadas de ausência em função do boicote a que estava sujeita devido à política de segregação racial do país, o famoso “apartheid”.

Se as divergências políticas deixaram até aí a África do Sul de fora, acabaram por facilitar-lhe a vida em 1996. Isto porque Nelson Mandela, que entretanto assumira a presidência da nação mais austral do continente africano, promovendo a integração racial, não se poupou a críticas à ditadura militar entretanto imposta pelo general Sani Abacha na Nigéria. O julgamento e condenação à morte de nove activistas que se opunham aos planos de exploração petrolífera na região de Ogoni foi a gota de água. “Estamos a lidar com algo ilegítimo, bárbaro, arrogante, uma ditadura militar que assassinou activistas, usando um tribunal de fantoche e provas falsas”, denunciou Mandela, na altura apenas há seis meses na presidência da África do Sul. “Abacha está sentado em cima de um vulcão e eu vou explodi-lo por baixo dele.” As respostas vieram no mesmo tom e o líder da África do Sul chegou a sugerir um boicote ao petróleo nigeriano.

Os ânimos estavam exaltados e, alegando “razões de segurança”, as autoridades nigerianas proibiram a sua selecção de viajar até à África do Sul para defender o título conquistado dois anos antes, na Tunísia. O anúncio do boicote, feito apenas na própria semana em que a fase final iria começar, levou a que a competição acabasse por ter apenas 15 participantes – a Guiné Equatorial, convidada à última hora para ocupar a vaga, declinou, alegando não ter tempo para se preparar.

A prova ficava mais pobre sem craques nigerianos como Peter Rufai, Uche, Okocha, Amunike (que veio depois a jogar no Sporting) ou Yekini (o grande goleador das edições de 1992 e 1994, jogador do Vitória de Setúbal entre 1990 e 1994 e depois novamente em 1997). Mas as festas fazem-se com quem está e a África do Sul aproveitou a oportunidade. Um ano depois da saga da selecção de râguebi, que se sagrou campeã mundial em 1995, personificando a nova era de uma nação até aí dividida pela cor da pele dos seus cidadãos, foi a vez de o futebol unir os sul-africanos numa causa comum.

Com duas vitórias (uma das quais sobre a estreante Angola) e uma derrota, a África do Sul garantiu o primeiro lugar no Grupo A e embalou para o título – Argélia (2-1), nos quartos-de-final, e Gana (3-0), nas meias-finais, forram varridos do caminho e chegou-se então aquele dia 3 de Fevereiro, no estádio FNB, em Joanesburgo. Clima de loucura, com oitenta mil pessoas nas bancadas, mas a Tunísia foi adiando a festa. Então, aos 65’ de jogo, Mark Wiliams saiu do banco para substituir Phil Masinga e dez minutos depois tinha inscrito o seu nome na história do futebol sul-africano: marcou aos 73 e aos 75’, para o triunfo da sua equipa por 2-0.

Pela primeira vez, a selecção de futebol da África do Sul participava na competição continental e fez a festa do título logo na estreia. Neil Tovey subiu ao palanque e tornou-se o primeiro capitão de equipa branco a erguer o troféu do CAN. Os “Bafana Bafana” (nome pelo qual é conhecida a equipa nacional de futebol; em zulu, significa qualquer coisa como “os miúdos”) davam início a uma era de afirmação no futebol africano e mundial. Em 2010, o país de Nelson Mandela organizou o primeiro Campeonato do Mundo em solo africano. Mas nunca mais conseguiu repetir o feito de conquistar o Campeonato Africano das Nações.

Nesta edição, apesar de uma primeira fase fraquinha, garantiu um lugar nos quartos-de-final e ainda pode continuar a sonhar. Mas para isso vai ter de eliminar a equipa da casa…