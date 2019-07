FC Porto anuncia contratação de Zé Luís

O Futebol Clube do Porto anunciou a contratação do avançado cabo-verdiano Zé Luís. O Spartak de Moscovo já tinha dado o negócio como concluído na terça-feira, mas os dragões só esta sexta-feira oficializaram a contratação.

O anúncio foi feito através do Porto Canal e das redes sociais do clube azul e branco. O contrato do cabo-verdiano com os dragões é válido até 2023.

No comunicado do site oficial do FC Porto também é revelado que o avançado que chega da Rússia vai utilizar a camisola 20 dos dragões.

Zé Luís é um pedido de Sérgio Conceição, que assumiu a pretensão no Porto Canal, a 19 de Junho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

José Luís Mendes Andrade começou a carreira no Batuque, em Cabo Verde, e chegou ao campeonato português em 2009/2010 para jogar no Gil Vicente. Em 2011/2012 foi contratado pelo SC Braga, mas permaneceu mais uma época no clube de Barcelos, por empréstimo.

Em 2014/15, o avançado foi aposta de Sérgio Conceição no SC Braga e fez 11 golos em 24 jogos, números que levaram o Spartak a avançar para a sua contratação. Depois de quatro épocas na Rússia, Zé Luís regressa ao futebol português para jogar pelo FC Porto.

No currículo, Zé Luís tem quatro títulos: em Portugal venceu a Segunda Liga, pelo Gil Vicente, e a Taça da Liga, pelo SC Braga e na Rússia foi campeão e ganhou uma Supertaça.