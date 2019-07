Benfica-FC Porto na terceira jornada da próxima Liga

Será logo em Agosto, a 25, que o primeiro jogo grande da próxima edição da Liga portuguesa de futebol se vai realizar. Na terceira jornada da I Liga vai jogar-se um Benfica-FC Porto.

Os “encarnados” terão logo na jornada a seguir uma deslocação ao terreno do Sp. Braga, enquanto o derby com o Sporting, em Alvalade, será na última jornada da primeira volta, o que quer dizer que o próximo campeonato encerrará com um derby lisboeta na Luz. Nessa mesma data, o FC Porto jogará em Braga.

Depois da visita ao terreno dos actuais campeões nacionais, o FC Porto voltará a Lisboa apenas em Janeiro, na primeira jornada disputada em 2020, quando o Sporting recebe os portistas, a 5 de Janeiro.

Bem mais cedo será a recepção ao Sp. Braga, agendada logo para a segunda jornada, a 18 de Agosto.