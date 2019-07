Cíntia Gil sai do DocLisboa para dirigir o Festival de Documentário de Sheffield

Cíntia Gil, que desde 2012 integra a equipa da direcção do DocLisboa, vai dirigir o Festival de Cinema Documental de Sheffield (Sheffield Doc/Fest), em Inglaterra. Outro membro da direcção do DocLisboa, Davide Oberto, deixará também o seu cargo neste festival “para se concentrar nas suas funções no Festival de Cinema de Turim”, Itália, onde é programador desde há vários anos.

No comunicado, divulgado esta sexta-feira, em que anuncia estas mexidas, a direcção da Apordoc – Associação pelo Documentário explica que ambos sairão do DocLisboa no final da edição deste ano, a 17.ª do festival, que decorre de 17 a 27 de Outubro.

A Apordoc diz ainda que durante este período de transição vai ocupar-se em “preparar uma nova direcção para o festival”, acrescentando que a sucessão se fará “sob o signo da continuidade”. “A Apordoc deseja trazer novas vozes para definir o futuro do DocLisboa”, acrescenta a associação, remetendo para o final da edição deste ano o anúncio da nova direcção.

Cíntia Gil – que no ano passado integrou o júri da secção de documentário do Festival de Berlim – irá assumir as suas novas funções no Sheffield Doc/Fest a partir do mês de Novembro, anuncia o site do festival inglês.

Sobre a contratação da nova directora, Alexander Graham, presidente deste festival, destaca o “conhecimento profundo e a paixão pelo documentário” da programadora portuguesa, que possui também importantes ligações ao sector a nível mundial. Cíntia Gil “tem a visão e a capacidade de liderança [necessárias] para expandir o sucesso do festival na nova década”, conclui Graham no comunicado do Sheffield Doc/Fest, cuja próxima edição se realiza em Junho de 2020.