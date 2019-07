É um horror”, “É o inferno”, “É um cenário apocalíptico. ”: quem passou por algumas cidades europeias nas últimas semanas, tais como Paris e Berlim, ou ouviu as descrições dos amigos que aí vivem, foi confrontado com este tipo de frases, que conhecemos do horizonte apocalíptico das profecias religiosas, mas agora sem religião. Um apocalipse sem Reino, digamos assim.

Continuar a ler