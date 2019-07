Sarkozy e Bruni, na capa da Paris Match: O homem tem de ser mais alto?

A capa da mais recente edição da Paris Match, figurada por Nicolas Sarkozy e Carla Bruni, suscitou espanto e estranheza, devido à diferença de alturas entre o ex-presidente francês e modelo e cantora franco-italiana. É que na revista este parece bastante mais alto, apesar de, na realidade, Bruni ter 1,75 metros, dez centímetros a mais do que o marido.

Pela Internet espalharam-se rapidamente uma série de memes a ridicularizar a situação. Alguns, por exemplo, completam a imagem da capa, como se Bruni estivesse ajoelhada e Sarkozy de pé ao seu lado ou como se o ex-presidente estivesse em cima de uma plataforma.

A revista francesa já reagiu, afirmando que a fotografia não tinha sido retocada para fazer Sarkozy parecer maior e explicando que tinha sido tirada em Junho, numa escadaria, à porta da casa do casal. “Algumas pessoas ficaram surpreendidas por ver Nicolas Sarkozy mais alto do que a sua mulher, Carla Bruni. Na imagem escolhida para a capa, Nicolas Sarkozy estava no degrau mais alto do que a mulher”, comenta a publicação, num comunicado.

Esta nem é a primeira vez que a Paris Match está envolvido numa polémica com estes contornos. Em 2015, colocou na capa uma fotografia de Sarkozy e Bruni de férias na praia em Córsega, em que, mais uma vez, a diferença de altura entre os dois aparentava ser diferente da realidade. Desta vez pareciam ter alturas semelhantes, já que Bruni virava a cabeça para o lado.

Segundo o Guardian, a revista “é frequentemente usada por políticos franceses para publicidade, tendo em conta que uma sessão fotográfica favorável e uma entrevista íntima pode pô-los de volta no espaço público e gerar interesse”. Sarkozy lançou recentemente um livro de memórias, Passions.

Ainda assim, ficam a pairar no ar outras questões: terá sido intencional a forma como o casal posou? Terá o ex-presidente sentido a necessidade de parecer mais alto do que a mulher? Nas redes sociais, algumas pessoas apontaram precisamente para as questões de sexismo inerentes. “Imaginem uma sociedade com uma masculinidade tão frágil e patética que o conceito de a mulher ser mais alta do que o marido tem de ser escondida”, atira uma utilizadora.