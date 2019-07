Falhas no Facebook, Instagram e WhatsApp ultrapassadas

As falhas detectadas durante esta quarta-feira no Facebook, Instagram e WhatsApp foram completamente ultrapassadas.

Na conta oficial do Facebook no Twitter, a rede social criada por Mark Zuckerberg esclareceu que “o problema foi resolvido” e que a plataforma “deve estar 100% operacional para todos”, ao mesmo tempo que pede desculpa a todos os usuários.

Segundo o Facebook disse à Reuters, o problema ocorreu durante “uma manutenção de rotina das operações”.

A empresa recusou revelar se irá compensar financeiramente os negócios que possam ter sido atingidos pelo problema.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o site Downdetector foi registado um pico no número de relatos de falhas nas três plataformas, todas propriedade do Facebook, pelas 15h00 de quarta-feira.

Segundo o mesmo site, os maiores problemas no Facebook trataram-se do carregamento de imagens no Messenger, falhas no feed de notícias e no log in. No Instagram, os problemas também estavam no feed e no acesso ao site. O WhatsApp teve dificuldades no envio e recepção de mensagens.

As zonas mais afectadas foram a América do Norte e a Europa. Algumas áreas do Brasil e da Ásia também registaram algumas falhas.