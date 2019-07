De 2016 para 2017, o peso do privado nos gastos com a saúde disparou. Em particular, os gastos com sociedades de seguros, que registaram, nesse ano, o maior aumento entre todos os principais agentes financiadores: 13,7%. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que esta quinta-feira publicou os indicadores do Conta Satélite da Saúde.

No âmbito do sector privado, e para além das sociedades de seguros, também a despesa suportada pelas famílias aumentou 2,6% em 2017, embora tenha registado um ligeiro abrandamento face aos 4,7% registados em 2016​.

Já no que respeita aos agentes financiadores públicos, o maior aumento na despesa nominal aconteceu na administração pública (crescimento de 3,7%) e nos gastos com o Serviço Nacional de Saúde e os Serviços Regionais de Saúde das regiões Autónomas (3,5%).

Em 2017, as famílias gastaram mais dinheiro em hospitais privados e menos na farmácia. O “ligeiro abrandamento" na despesa das famílias foi ditado pelo “decréscimo da despesa em hospitais públicos (-5,6%), em farmácias (-0,9%) e em prestadores públicos de cuidados de saúde em ambulatório (-0,4%)”, nomeia o documento.

Por outro lado, a despesa com hospitais privados aumentou 6,1% assim como a dos prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (que cresceu 3,9%).

“Para 2018, estima-se que o financiamento das famílias tenha crescido 4,4%”, refere o estudo.

De acordo com o mesmo documento e com os dados preliminares para o ano de 2018, a despesa com a saúde cresceu 5,1% – um aumento superior à variação nominal do PIB, de 3,6% – e configura o maior aumento desde 2008 (5,1%).

“Os resultados preliminares revelam aumentos mais significativos da despesa corrente pública (5,3%) e privada (4,6%), após o crescimento de 3,6% das duas componentes em 2017”, revela o mesmo estudo.

As previsões para 2018 apontam para um crescimento da despesa corrente com saúde face aos anos anteriores: 18,345.1 milhões de euros (isto é, 9,1% do PIB). É o equivalente a 1784.8 euros per capita. No ano anterior, em 2017, de acordo com os dados preliminares, os gastos com saúde ascenderam aos 17,456.5 milhões de euros – ou 1694,8 euros per capita.