Governo evita fecho de urgências de obstetrícia em Lisboa no Verão

O Governo garantiu esta quinta-feira que vai conseguir evitar o encerramento rotativo das urgências de quatro das maiores maternidades de Lisboa durante o Verão.

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco, garantiu, em conferência de imprensa, que “não haverá rotatividade” no atendimento a grávidas das maternidades Alfredo da Costa, Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora Sintra, entre Julho e Setembro.

Luís Pisco assegurou também que haverá um reforço externo de pessoal para os serviços de obstetrícia dos hospitais da zona de Lisboa, que deverá ser conhecido a 22 de Julho. As escalas desse mês já estão asseguradas, disse. A contratação de médicos através de empresas de prestação de serviços tem sido muitas vezes o recurso possível por parte dos hospitais para completar as equipas que estão de serviço às urgências, sobretudo em períodos como o Verão e o final de ano.

A solução agora divulgada pela ARSLVT garante o funcionamento das quatro maiores maternidades da zona de Lisboa e do serviço do hospital Garcia de Orta, em Almada.

“Adicionalmente, as direcções clínicas e direcções de serviço de urgência das cinco unidades de saúde vão articular semanalmente a necessária afectação de recursos, para que, em cada momento, se possam antecipar eventuais fragilidades decorrentes deste período”, esclarece a ARSLVT em comunicado.

Tal como o PÚBLICO revelou, a partir da última semana de Julho e até ao final de Setembro, as urgências de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais da Grande Lisboa corriam o risco de fecharem num esquema de rotatividade, devido à falta de especialistas.

A falta de ginecologistas/obstetras e de anestesistas comprometeu a elaboração de escalas para as urgências de obstetrícia de quatro das maiores maternidades da zona de Lisboa. Duas destas maternidades — Alfredo da Costa e Santa Maria — são unidades classificadas de última linha, o que significa que é para aqui que são encaminhadas as grávidas consideradas de alto risco.

As maternidades Alfredo da Costa, Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora Sintra receberam quase um quinto das urgências de ginecologia e obstetrícia do país nos primeiros cinco meses deste ano, apesar de apenas terem feito 13% do total de partos em 2018, indicam os dados disponíveis no portal do Serviço Nacional de Saúde.