Ex-gestor do BPN acusado de burla em negócio de 17 milhões com obras de Miró

O BPN adquiriu, em 2003, 41 quadros do pintor Joan Miró por 17 milhões de euros, mas os proprietários das pinturas apenas receberam 5,1 milhões de euros. O restante valor terá sido distribuído como comissões por várias pessoas. Por exemplo, só um intermediário espanhol que interveio neste negócio terá recebido, a titulo de comissões, mais de 5,5 milhões de euros. No âmbito deste negócio também terá lucrado José Viamonte de Sousa, que foi director-geral do departamento de private banking do BPN e que agora o Ministério Público (MP) acusou de burla.

