Bebé Matilde: hospital “agiliza” pedido de medicamento

O Hospital de Santa Maria está a “agilizar o pedido do fármaco Zolgensma com a maior brevidade possível”, para o poder administrar à bebé de dois meses que sofre de atrofia muscular espinhal e que se encontra internada nos cuidados intensivos daquela unidade de Lisboa, informaram os pais na conta de Facebook que criaram para ajudar filha.

Os pais de Matilde Sande estiveram reunidos nesta manhã com a administração do hospital, durante a qual foram informados da disponibilidade do hospital, que implica a compra de um medicamento, de uma só toma, que custa dois milhões de euros, cuja comercialização está a ser analisada ainda pela Agência Europeia do Medicamento.