Gente que prestigia Portugal na Europa

É oficial: Pedro Silva Pereira, sócio número um do clube de fãs de José Sócrates, marido de uma senhora avençada por Carlos Santos Silva (e compradora de exemplares de A Confiança no Mundo), pai de um convidado de luxo de Sócrates em Paris (cuja estada foi paga por Santos Silva), comentador num programa semanal de TV onde nunca comentou nada disto (nem nada lhe foi perguntado), que ascendeu a número três das últimas listas ao Parlamento Europeu apesar de ter andado escondido durante toda a campanha eleitoral, esse grande e inesquecível Silva Pereira foi agora eleito vice-presidente do Parlamento Europeu. Bravo!

