Filipe de Botton: “Em África, o céu é o limite” das oportunidades

O Conselho da Diáspora Portuguesa promove esta quinta e sexta-feira, em Cascais, a segunda edição do EurAfrican Forum. Sob o tema Parceria de iguais: partilhando valores, partilhando prosperidade, a ambição é fazer de Portugal uma plataforma privilegiada para as relações entre Europa e África. O empresário Filipe de Botton, presidente da direcção deste conselho, vai avisando, no entanto, que a estratégia é de muito longo prazo.

Continuar a ler