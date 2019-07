Apagão em Braga devido a avaria na rede

O fornecimento de energia eléctrica em várias freguesias da cidade de Braga esteve em baixo quarta-feira pelas 20h, por avarias na rede de média tensão. A energia foi “totalmente restabelecida pelas 01h”, disse esta quinta-feira fonte oficial da EDP Distribuição ao PÚBLICO.

A mesma fonte acrescentou que “as causas deste incidente estão ainda a ser apuradas”.

Na quarta-feira, fonte oficial da EDP Distribuição afirmou à Lusa terem sido registadas, “quatro avarias quase em simultâneo na rede de média tensão”, que “afectaram um conjunto de consumidores na zona de Braga”.

Pelas 23h30, a mesma fonte referiu que a energia já tinha sido restabelecida “em mais de 80% dos casos”. “De imediato, as equipas da EDP Distribuição deslocaram-se ao terreno e procederam a todas as manobras possíveis para restabelecer o fornecimento de energia eléctrica, no menor tempo possível”, esclareceu a EDP Distribuição, em comunicado.

Fonte do município de Braga explicou à Lusa que se registou “uma avaria numa rede subterrânea de média tensão em Dume e que teve repercussões noutras partes da rede eléctrica”.