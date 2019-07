PSG garante Ander Herrera até 2024

O médio espanhol Ander Herrera, que deixou o Manchester United ao fim de cinco temporadas em Inglaterra, assinou contrato com o Paris Saint-Germain até 2024, anunciou esta quinta-feira o bicampeão francês.

“O Paris Saint-Germain é o maior clube de França e joga para ganhar todos os troféus que disputa. Além disso, Paris é a cidade mais bonita do mundo. Prometo três coisas: trabalho, profissionalismo e paixão”, afirmou Herrera, em declarações reproduzidas no site oficial do PSG.

O jogador, de 29 anos, que começou a carreira no Saragoça, chega a Paris a “custo zero”, após ter terminado contrato com o Manchester United, que tinha desembolsado 36 milhões de euros ao Athletic Bilbau, em 2014.

Ander Herrera é o terceiro reforço confirmado pelos parisienses para a nova temporada, depois de Pablo Sarabia (ex-Sevilha) e do guarda-redes polaco Marcin Bulka (ex-Chelsea).