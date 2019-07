João Sousa bate Marin Cilic em Wimbledon

João Sousa igualou nesta quinta-feira a sua melhor prestação de sempre no torneio de Wimbledon, ao conseguir qualificar-se para a terceira ronda do quadro de singulares. Para isso, o vimaranense teve de afastar o sérvio Marin Cilic, número 18 do mundo, com os parciais de 6-4, 6-4, 6-4.

O triunfo do número um português é tão mais significativo, quanto nunca tinha conseguido, até agora, vencer um set a Cilic (e ambos tinham disputado nove). Desta feita, Sousa foi mais consistente e, depois do triunfo sobre o britânico Paul Jubb, o 69.º tenista do ranking ATP garantiu um lugar na terceira eliminatória do mais importante torneio em relva do circuito.