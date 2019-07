Buffon regressa à Juventus

Um ano após ter rumado a Paris, o italiano Gianluigi Buffon regressou à Juventus para cumprir a 18.ª época como guarda-redes do clube de Turim, anunciou esta quinta-feira o octocampeão italiano.

Após passagem pelos franceses do Paris Saint-Germain, o guardião de 41 anos voltou a Turim, onde finalmente terá Cristiano Ronaldo como companheiro de equipa.

“Bem-vindo a casa Gigi. Gianluigi Buffon regressou à Juventus. A história maravilhosa continua”, pode ler-se no site oficial da Juventus, que descreve Buffon como “uma lenda e um símbolo do clube”.

Buffon é o quarto reforço da “vecchia signora”, que este ano será orientada pelo italiano Maurizio Sarri, depois das chegadas do francês Adrien Rabiot, também do PSG, do galês Aaron Ramsey, proveniente do Arsenal, e do jovem Luca Pellegrini, que actuava no Cagliari.

UFFICIALE

Bentornato a casa ⚪️⚫️, @gianluigibuffon! ➡️ https://t.co/hlEo7X2ERn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/ucmFaDwVtG

— JuventusFC (@juventusfc) 4 de julho de 2019