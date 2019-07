Ela foi a “papisa” e Velázquez pintou-lhe um retrato que esteve 300 anos desaparecido

São muitas as histórias que rodeiam Olimpia Maidalchini Pamphilj, muitas delas fantasiosas, outras comprovadas pelas fontes escritas. Umas fazem dela uma mulher ambiciosa e calculista que soube criar um lugar de destaque no Vaticano e defender os interesses da família; outras chegam até a dá-la como amante do próprio Papa. De uma forma ou de outra, certo é que foi determinante a sua influência na corte pontifícia de Inocêncio X.

