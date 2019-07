Gabin, Buñuel e Coppola reencontrados em Bolonha

Bertrand Tavernier não foi muito conclusivo na sua resposta à pergunta de Gian Luca Farinelli, director da Cinemateca de Bolonha, sobre se achava que os cineastas com consciência da história do cinema eram diferentes dos outros. Essa conversa teve lugar durante a tarde sábado, dia 22 de Junho, primeiro dia de Il Cinema Ritrovato; o realizador francês viera apresentar dois episódios da nova série televisiva que fez na senda do êxito de Uma Viagem Pelo Cinema Francês com Bertrand Tavernier.

