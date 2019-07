Explosions in the Sky vão celebrar 20 anos na Aula Magna

De forma a celebrar os 20 anos de carreira, a banda texana de pós-rock, Explosions in the Sky, está a preparar uma digressão que vai passar por Portugal dia 1 de Fevereiro, na Aula Magna. “Esperamos ver-vos por aí. E muito obrigada por nos acompanharem há tanto tempo. Estamos gratos!”, escreveram no Twitter quando anunciaram a tour 20th Anniversary que tem início marcado para o dia 1 de Setembro no Arizona, EUA.

Os Explosion in the Sky são uma das bandas mais influentes no género pós-rock, um género de rock experimental, maioritariamente instrumental, com composições emocionais com grande foco na dinâmica e nos crescendos da música. A última vez que a banda esteve em Portugal foi no festival NOS Primavera Sound, em 2016, ano em que lançaram o seu último álbum de originais, The Wilderness, o sexto da sua discografia.

Em Lisboa, espera-se, como habitualmente, um concerto bastante intenso, com música instrumental apaixonada e poderosa, entre o romance e a tragédia. Os bilhetes para o concerto estarão à venda a partir do dia 10 de Julho, com preços entre os 26€ e os 35€.