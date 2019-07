História de uma equipa de basquetebol especial

Grande sucesso do cinema espanhol do ano transacto (mais de três milhões de espectadores), Campeões é uma comédia branda e bem intencionada (embora com alguma malícia), assente em factos reais. É a história de um treinador de basquetebol caído em desgraça (despedido do clube onde era adjunto, e condenado a trabalho comunitário depois de ser apanhado a conduzir com excesso de álcool no sangue) que vai trabalhar para uma equipa amadora composta por homens portadores de handicap intelectual.

