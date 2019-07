Cristina Ferreira é a nova embaixadora da L’Oréal Paris

Cristina Ferreira junta mais uma marca ao leque daquelas que já representa. Desde o início da semana que a apresentadora é a nova embaixadora da L'Oréal Paris, anuncia a multinacional em comunicado. “A Cristina Ferreira é a mulher mais influente de Portugal e representa exactamente os valores que queremos passar, actualmente, ao mercado: a determinação, a autoconfiança, a inteligência, e também a perspectiva de uma beleza real, tanto interior como exterior”, explica Tiago Melo, director de marketing da L'Oréal, ao PÚBLICO.

A recente aquisição das manhãs da SIC junta-se assim à actriz Cláudia Vieira, embaixadora há já seis anos. Segundo a empresa, esta é uma estratégia de aproximação ao mercado local. “Desejamos com isto ser mais próximos, mais genuínos, falar verdadeiramente português com os consumidores portugueses e [a escolha da Cristina Ferreira] fazia todo o sentido – teria de ser sempre com uma personalidade que representasse os valores da marca e acreditamos que Cristina Ferreira o faz a 100%”, afirma Tiago Melo. A escolha foi feita, não só tendo em conta os valores da marca e da figura representativa, mas também através de um estudo de mercado.

A marca fica assim com duas embaixadoras locais que fazem parte do leque de 30 embaixadoras mundiais. “Cada país pode ter: nenhuma, uma ou duas [embaixadoras]. Entramos assim no grupo de países com mais embaixadoras locais”, conta o director de marketing.

A L'Oréal Paris é a única marca do grupo com estatuto oficial de embaixadores. Figuras públicas como, por exemplo, a apresentadora Filomena Cautela ou as actrizes Helena Isabel e Lídia Franco representam a multinacional em campanhas para outras marcas, como a Garnier, ou para campanhas específicas, como as de antienvelhecimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O sucesso de Cristina Ferreira leva a que cada vez mais marcas se associem à apresentadora. Por exemplo, desde Março, que a apresentadora é embaixadora da marca de moda e vestuário MO, detida pela Sonae (a que o PÚBLICO também pertence). “Para a MO a escolha de Cristina Ferreira foi natural pela forma como personifica os valores da marca – próxima, prática, autêntica, curiosa e inteligente – e por ser reconhecida, de Norte a Sul de Portugal, como uma verdadeira fonte de inspiração a vários níveis”, justificou então a marca em comunicado de imprensa, sublinhando que “a enorme proximidade entre públicos e a relação privilegiada que a apresentadora mantém com o mundo da moda reforça ainda mais os motivos para esta parceria”.