Ciência 2019? É para inglês ver

De 8 a 10 de Julho vai-se realizar em Lisboa o “encontro anual dos investigadores portugueses.” Ao contrário do que acontece no “país convidado” deste ano, o Reino Unido, em Portugal os investigadores não têm uma organização com a antiguidade e o prestígio da Royal Society que os represente a todos, pelo que a independência dos cientistas portugueses não passa de ficção. Os sucessivos governos têm dividido para reinar, dando umas migalhas maiores a uns e menores a outros. E o que é certo é que uns e outros se têm contentado não apenas com as migalhas mas também, o que é pior, com a subalternidade com que têm sido tratados.

