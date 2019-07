Aves do Sudeste da Amazónia são as mais afectadas pelo clima

A região Sudeste da Amazónia é, actualmente, a mais influenciada pelas mudanças climáticas. Esta realidade afecta as aves da região, que ficam mais vulneráveis, nomeadamente por serem mais recentes. O Sul e Sudeste da Amazónia abrigam, assim, uma menor e mais recente diversidade de aves, que teriam surgido quando o clima esteve propício para o estabelecimento da floresta húmida nesta área. Ao longo de 200 anos, perderam-se cerca de 47 espécies de aves na região do Sudeste. As conclusões são de um artigo publicado esta quinta-feira na revista Science Advances por uma equipa internacional, que inclui três investigadores portugueses do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Energéticos (CIBIO-InBIO).

O principal objectivo da investigação foi procurar “uma explicação mais abrangente para a origem da diversidade da Amazónia”, explica ao PÚBLICO Sofia Silva, investigadora do CIBIO e primeira autora do artigo. Apesar de já terem sido apresentadas algumas propostas antes, “estas eram demasiado simples para explicar toda a diversidade que existe na Amazónia”, pelo que “este trabalho [mais recente] procurou fazer um modelo histórico que consiga abarcar uma explicação mais abrangente sobre as espécies”.

A diversidade biológica encontrada actualmente na Amazónia, que se relaciona com as oscilações climáticas, ocorre, portanto, de maneira diferente em cada região. Assim, reuniram-se, pela primeira vez, dados de dezenas de espécies de aves amazónicas, com mais de seis mil registos e dados genéticos recolhidos de cerca de mil indivíduos. No total, foram analisados 23 grupos de espécies de aves.

Foto Ao longo de 200 anos, perderam-se cerca de 47 espécies de aves na região do Sudeste Amazónico PV. Sequeira

Além de uma distribuição geográfica desigual e que estará ligada às alterações climáticas, o trabalho revela que “as linhagens mais antigas de aves surgiram nas regiões mais húmidas do Oeste e Norte da Amazónia e que teriam originado as linhagens mais jovens a Sul e Sudeste, regiões que são relativamente mais secas”. “Sendo a área do Sudeste da Amazónia a mais sensível, é também uma área que tem altas taxas de desflorestação e que já que perdeu cobertura vegetal”, comenta Sofia Silva, considerando a situação “preocupante”.

No entanto, apesar das várias ameaças ao ecossistema e de “as perdas de floresta por acção humana terem sido significativas”, a investigadora acredita que esta situação é reversível, mais concretamente através de “acções de reflorestação e de uma melhor conjugação entre indústria e ambiente”. A Amazónia representa ainda um importante berço da biodiversidade, ainda que, alerta Sofia Silva, a crise climática e as práticas agrícolas insustentáveis representarem uma séria ameaça ao conjunto e qualidade deste ecossistema tomado como garantido pela humanidade. “Deixámos de ter condições de humidade e temperatura para a Floresta Amazónica e passámos a ter áreas mais secas”, explicou a investigadora.

Segundo um comunicado de imprensa sobre o estudo, em meados do século XIX, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace defendia que os rios da bacia Amazónica promoveram o isolamento de populações que, durante várias gerações, se diferenciaram e deram origem a novas espécies. De acordo com a mesma nota, em 1969, a investigação do geólogo alemão Jürgen Haffer, intitulada “A teoria dos refúgios”, avançava com a hipótese de que o isolamento e, por conseguinte, a diferenciação das espécies, ocorreram em refúgios, isto é, regiões isoladas que permaneceram húmidas e mantiveram a sua cobertura florestal durante períodos secos.

Se se considerar os impactos das alterações climáticas actuais, é provável que as mudanças históricas na distribuição da cobertura florestal nesta região voltem a ocorrer, tal como “a perda da diversidade que existe na floresta”, conclui Sofia Silva.

Texto editado por Andrea Cunha Freitas

Foto No total, foram analisadas mais de 23 grupos de espécies de aves Aleixo