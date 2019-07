Facebook, Instagram e WhatsApp com falhas em vários países

As redes sociais Instagram e Facebook, e o serviço de troca de mensagens WhatsApp, estão a registar falhas em vários países. De acordo com o site Downdetector, um serviço independente que detecta interrupções em plataformas digitais, registou-se pelas 15h um pico no número de relatórios a apontar falhas a estas três plataformas nas últimas horas.

Segundo o Downdetector, o carregamento de imagens no messenger, problemas no feed de notícias e no log in são os principais problemas reportados no Facebook.

No Instagram, há problemas no feed de imagens e a aceder ao site.

O WhatsApp também está com problemas na recepção e no envio de mensagens.

O problema está a afectar, sobretudo, a América do Norte e a Europa. Algumas partes do Brasil e da Ásia também estão a ser atingidas pelas interrupções.